وزير الدفاع الإيطالي ونظيرته الألمانية يؤكدان على أهمية عملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

ليبيا – أجرى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أمس الثلاثاء محادثة هاتفية مع نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب – كارنباور حيث ناقشا حالة طوارئ فيروس كورونا والأوضاع في ليبيا.

جويريني ووفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء قال:” أود أن أشكر الشعب والحكومة الألمانية على الدعم المقدم لإيطاليا في التعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد خصوصاً في الأسابيع الأخيرة”.

واستعرض الوزيران خلال المكالمة الهاتفية حالة طوارئ فيروس كورونا، مؤكدين على الجهود التي بذلتها القوات المسلحة للبلدين في المرحلة الأولى وعرض الخطة التشغيلية لكيفية استمرار الدفاعات في ضمان دعمهم بالمرحلة الثاني عبر التحويل الصناعي لبعض المصانع لإنتاج المواد اللازمة مثل الكمامات والمطهرات.

كما ناقش الوزيران التزام القوات المسلحة في البعثات بالعراق وأفغانستان والساحل وليبيا واتفقا على أهمية مهمة إيريني الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.

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