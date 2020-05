المريمي: نستنكر الاعتداءات التركية المتكررة على ليبيا ودعمها للمليشيات

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الأربعاء، إن مجلس النواب استنكر الاعتداءات التركية المتكررة على ليبيا، و دعمها للميليشيات بالسلاح والمرتزقة والطيران المسير، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سبق و أن خاطب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا التدخل السافر من قبل تركيا فى الشأن الليبي.

وأضاف المريمي في تصريحات صحفية، إن قوات الوفاق خرقت الهدنة التى أعلن عنها الجيش خلال شهر رمضان، لذلك قام الجيش بالرد عليها، موضحا أن الطيران الحربي استهدف مواقع تخزين الأسلحة في مصراتة ومواقع أخرى بمحيط طرابلس و تم تدمير مواقع أخرى بشكل كامل بمحور صلاح الدين وطريق المطار.

وأكد المريمي أن الجيش تقدم بتلك المناطق وكذلك في محيط قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”، وقام بالرد على الهجوم الذي قامت به قوات الوفاق وكبدها خسائر كبيرة.

