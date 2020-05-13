وزير خارجية مصر الأسبق: على أطراف التحالف الخماسي توسيع حشدهم للجم السياسيات التركية في ليبيا

ليبيا – طالب وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي أطراف التحالف الخماسي توسيع نطاق حشدهم لدول أخرى قصد مواجهة ولجم السياسيات الإقليمية التركيةالتي تنتهك الأمن القومي للدول ذات الصلة بتحركاتها خصوصاً مع سعيها لتحقيق نقاط تواجد في ليبيا وقطر وشمال العراق وجنوب اليمن.

العرابي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء قال إن تزامن الموقف الخماسي المزعج لتركيا مع عملية إيريني الأوروبية لمراقبة تدفق السلاح باتجاه ليبيا يجب أن يكون على جدول أعمال التحالف الخماسي بهدف العمل على إعطاء قوات المراقبة صلاحيات وقدرات أكبر لوقف نقل السلاح التركي إلى الميليشيات والعصابات الإرهابية الأخرى في شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء.

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