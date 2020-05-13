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وزير الخارجية التركي: تدخل تركيا عسكريًا قلب الموازين ومنع قوات حفتر من دخول طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الموازين على الأرض بين من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ومسلحي حكومة الوفاق انقلبت لصالح الأخيرة على حد تعبيره.

أوغلو وخلال مقابلة أجرتها معه قناة “أكيت” المحلية التركية أمس الثلاثاء أضاف:” أعتقد أن الحل الأفضل والوحيد هو الحل السياسي ، عسكريا لا يمكن التوصل إلى تسوية لو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس ويمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل” دون أن يشير إلى أن القوات المسلحة الليبية قد دخلت فعلا إلى طرابلس وهي تتمركز بمنطقة صلاح الدين ومشروع الهضبة وطريق المطار وبمنطقتي عين زارة ووادي الربيع وعلى مشارف القره بوللي.

وزعم :” دعم فرنسا للانقلابي حفتر بات امرا واضحاً ،وخاصة الإمارات ومصر وفرنسا من الدول التي تقدم أقوى دعم وشركة فاغنر الروسية أيضا موجدة في ليبيا لدعم حفتر، كل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها “.

ولفت إلى عقد فرنسا ومصر وما وصفها بـ”قبرص الرومية” (دولة قبرص) واليونان والإمارات اجتماعا قبل يومين ، مبينًا أن كل البيانات الصادرة منه ضد تركيا.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تقف إلى جانب ما وصفها بـ” الحكومة الليبية الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب المنتخب) .

أوغلو إختتم بالقول :” كل العالم يرى أنه بفضل تركيا تغيرت الموازين في ليببا ونحن بجانب الحق والشرعية ” على حد زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الحمد لله ان كل من دعمهم اردوغان فى خبر كان فى مصر والسودان والدور على خوان ليبيا وتونس الان فهو يبيع لهم الاوهام والعبرة بالنهاية فمن كان يتصور ان حكم المرشد فى مصر يسقط بسرعة ويخسر كل شئ بعد دعم تركى قطرى له وفى السودان من كان يتصور ان حكم الاخوانى الحقير البشير يسقط وبعد زفة قيادات الخوان فى شوارع الخرطوم فى سيارات نقل الحيوانات تم عمل فرح السودان حضره هذا المعتوه وزير خارجية تركيا وصفق للثوار وهم يلعنوا البشير وغدا يدعوا المشير هذا المعتوه لحضور فرح ليبيا بتحرير البلاد من الخوان ورحيل الاتراك وسيصفق كالعادة فى الفرح ومعاه هديته شكاير بها الكلاب المسعورة فى تركيا الغريانى واخرين

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