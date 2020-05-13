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الشاطر : حكومة الوفاق فرطت بالمذهب المالكي وهوية الدولة الدينية وباركت سيطرة مذهب دخيل

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن ما وصفه بـ”التفريط في المذهب المالكي” لا يقل خطورة عن التفريط في سيادة الدولة وهويتها الدينية.

الشاطر أشار في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أن ليبيا تتعرض لغزو من عدة محاور.

واستغرب سيطرة ما وصفه بـ”المذهب الدخيل” بمباركة الحكومة وخضوعها للضغوط في التعيينات وإقصاء شيوخ المذهب المالكي بحسب تعبيره، مؤكداً على أن الوضع يحتاج للتصحيح لعودة الهوية الدينية الصحيحة في إشارة منه إلى رئيس هيئة أوقاف الوفاق العباني والذي يتهمه المفتي المعزول الغرياني بالعمالة لدول خارجية.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت ياشاطط من اتباع مذهب الشخة موزه والمعتوه اردوغان مذهب صهيونى صناعة انجليزية هو المذهب الاخوانى مذهب فاسد لا علاقة له بالمذاهب الاربعة للامة الكبار شافعى ومالكى وحنفى وحنبلى وكلها نشأت فى السعودية التى تتهم من يرفض المذهب الاخوانى الضال بالتبعية لها فالسعودية ارض الحرمين ونتجه الى قبلتها عند الصلاة اما انتم فقبلتكم فى اسطنبول حيث ربكم الاعمى اردوغان بينما المسلم الحق ربه الاعلى رب السموات والارض رب العرش العظيم فيرفض فكر الاخوان الضال من اول راية تضع القرآن الكريم بين سيفين لتنشر فربة اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف عكس نصوص القرآن الكريم فلم يرد فيه كلمة سيف ولا مرة بينما حدد رسالة الاسلام بانها رحمة للعالمين ولا اكراه فى الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وشعار الاسلام كما هو واضخ من اسمه السلام واول اياته الرحمة فاول اية تقرأها بسم الله الرحمن الرحيم ولم نقل باسم الله القهار الجبار .فهمت ياحمار فمن لايرحم الناس لا يرحمه الله ولا احد يدخل الجنة الا برحمة الله وليس بعمله وانتم معشر صهيون قلوبكم كالحجارة او اشد قسوة ولا مكان لكم فى الجنة مكانكم مع ابليس فى جهنم

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  • يا جاهل ان كانت تعرف المذهب المالكي حق لكنت اتبعته وهو مذهب السلف الصالح الذي انت بعيد عنه كل البعد لا افراط ولا تفريط وهذا مذهب الائمة الاربعة بما في ذلك الامام مالك .

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  • Avatar يقول في دين واحد وسنة واحدة ورب واحد وهذ يكفي ـ # أطفال سوريا المسلمونى يأكلون من القمامة ,,!!!:

    ✅الشباب العربي للاعمال الخيرية الرمضانية ـ….2020

    ✅الشباب العربي للاعمال الخيرية الرمضانية ـ الى أطفال سوريا الذين تُركوا هناك .:

    موضوع الأطفال والارامل وضحايا الحرب في سوريا … أعتقد أن هؤلاء الضحايا السوريين هم أولى بتقديم المساعدة لهم من الدول العربية والاسلامية كافة وإرسال شباب فرق خدمية للمناطق التي فيها هؤلاء المعوزين والايتام وتغطية وسد حاجاتهم ورسم الابتسامة على وجوهم …وتوفير حتى مستلزمات التعليم لهم … داخل سوريا .
    إلى الشباب العربي المتطوع والقادر ـ ضروري تكونوا مع أطفال سوريا فورا وخاصة الفقراء جدا لا يوجدة عندهم أكل ولا تدفئة ولا ابسط وسائل الحياة ضروري التحرك الفوري والتأكد من وصول المساعدات الى المحتاجين الحقيقين مش لغيرهم …حتى تنالوا ثواب
    الأخرة .✅ >>>>>>>>>>

    .youtube.com/watch?v=LVkKHmYHNE8

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