الشاطر : حكومة الوفاق فرطت بالمذهب المالكي وهوية الدولة الدينية وباركت سيطرة مذهب دخيل

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن ما وصفه بـ”التفريط في المذهب المالكي” لا يقل خطورة عن التفريط في سيادة الدولة وهويتها الدينية.

الشاطر أشار في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أن ليبيا تتعرض لغزو من عدة محاور.

واستغرب سيطرة ما وصفه بـ”المذهب الدخيل” بمباركة الحكومة وخضوعها للضغوط في التعيينات وإقصاء شيوخ المذهب المالكي بحسب تعبيره، مؤكداً على أن الوضع يحتاج للتصحيح لعودة الهوية الدينية الصحيحة في إشارة منه إلى رئيس هيئة أوقاف الوفاق العباني والذي يتهمه المفتي المعزول الغرياني بالعمالة لدول خارجية.

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