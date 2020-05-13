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المركزي يضيف ضوابط جديدة لفتح الاعتمادات

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس مختار الطويل كافة المديرين العامين للمصارف التجارية بشأن إضافة بندين بشأن ضوابط جديدة لمنح الاعتمادات المستندية المقدم عليها من قبل التجار لغايات توريد سلع.

وجاء في الكتاب الذي اطلعت قناة 218 على نسخة منه ضرورة رفض طلب قبول معاملات الاعتمادات التي تهدف لتوريد سلع عبر الحدود البرية خلال فترة الحظر التي أقرها المجلس الرئاسي وشدد المركزي في البند الثاني المتعلق بالمصارف التجارية على أهمية إرفاق بوليصة الشحن من ضمن المستندات المحالة عبر المنظومة عند تحميل برقية “سويفت” الخاصة بالاعتمادات المستندية، كما شدد الطويل في خطابه للمصارف التجارية على ضرورة إرفاق رسالة تغطية القيمة المحالة الخاصة بالسلع المستوردة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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