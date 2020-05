منظمة حقوقية: استخدام التجويع كسلاح حرب في مناطق النزاع بليبيا جريمة مكتملة الأركان

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأربعاء، إن

عرقلة أو قطع إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الاساسية والمعيشية والطبية والإغاثية

والإنسانية للسكان المدنيين بمناطق النزاع أو المناطق المحاصرة أثناء في ليبيا، واستخدمها

كأحد أدوات الحرب بهدف تجويع السكان المدنيين، يمثل جريمة حرب بموجب ما نص عليه القانون

الدولي الإنساني.

وأعربت اللجنة

في بيان لها عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في مناطق النزاع والتي من

بينها مناطق قصر بن غشير وترهونة ومسلاته والقره بوللي شرق العاصمة طرابلس، وذلك بسبب

التصعيد العسكري في المدينة وما حولها، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمدنيين.

وأضافت اللجنة أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات

وانقطاع الإمدادات الغذائية والأساسية والطبية عن مناطق ترهونة وقصر بن غشير وبني وليد،

زاد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في هذه المناطق، داعية الأطراف المعنية كافة إلى

الإنهاء الفوري لقطع الكهرباء وإعادة تدفق الغاز على الفور.

وطالبت اللجنة أطراف النزاع بوقف جميع الممارسات والاعتداءات

التي من شأنها تجويع السكان المدنيين ووقف ممارسات قطع الإمدادات الغذائية والأساسية

والطبية والصحية، محذرة من التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستترتب علي ذلك، والتي

ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي يعانيها السكان المدنيين، داعية جميع

أطراف النزاع بعدم استهداف شبكات المياه والكهرباء، بهدف حرمان السكان المدنيين منها

أو بهدف استخدمها كأحد وسائل وأدوات الحرب.

