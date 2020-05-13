قادمًا من الجنوب..الحرس البلدي طبرق يمنع بيع البطيخ “الدلاع” في الأسواق

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى عوض زاكي، إن البطيخ “الدلاع” يمنع بيعه في الأسواق بناءا على التقرير المحال إلينا من مدير فرع الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازى.

وأضاف زاكي أنه بحسب مركز الرقابة على الأغذية فإن العينات مختبرياً بينت أن نسبة النترات 4 mg والمفترض أنه لا يتجاوز 1.5 mg، وهذا راجع إلى ارتفاع كميات التسميد النتروجينى وتظهر خصوصاً في بداية موسم إنتاج الدلاع.

وأشار رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي إلى أن الأعراض التي تظهر على من يتناول هذا البطيخ “الدلاع” المغص والإسهال.

وأوضح زاكي أنه عند تداوله في السوق وشرائه يجب التركيز على الشكل الظاهري ولون الثمرة من الخارج ووجود إصفرار وشحوب فى الخطوط البيضاء، وكذلك الحجم غير الطبيعى كبير جداً أو صغير وصنفه ليس صغير.

ونبه وحدة الإعلام في الجهاز أنه إذا كان البيع بفتح البطيخة يجب التركيز على عدم وجود لون أصفر بالقرب من القشرة الخارجية.

وكان جهاز الحرس البلدي في طبرق حذر المواطنين والتجار من بيع هذا النوع من البطيخ القادم من الجنوب وتقدر الكمية بالمنطقة الشرقية 50 قنطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24