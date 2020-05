الأحوال المدنية بنغازي تطالب المنقطعين عن العمل بالالتحاق بأعمالهم لتسوية أوضاعهم الوظيفية

طالبت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، الأربعاء، الضباط وضباط الصف من أفراد الشرطة والموظفين المنقطعين عن العمل بالعودة للالتحاق بأعمالهم لتسوية أوضاعهم الوظيفية.

ودعت المصلحة في خطاب موجه لأمناء مكاتب الإصدار والفروع الخدمية التابعة لها الموظفين المنقطعين عن العمل بمراجعة إدارة التفتيش والمتابعة لتسوية أوضاعهم المالية، لعودتهم إلى عملهم فى أسرع وقت، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة هؤلاء الموظفين نظراً للظروف المادية التي يمروا بها بعد إيقاف رواتبهم لانقطاعهم عن العمل.

