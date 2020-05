وقال المكتب الإعلامي للمديرية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن عددًا الإجراءات من المواطنين بمنطقة اخريبيش تقدموا بشكاوى لقسم الشرطة بسرقة بطاريات سياراتهم.

وأوضح المكتب أن قسم شرطة النجـدة استطاع ضبط المتهمين متلبسين بالقيام بعملية سرقة خلال 24 ساعة وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيالهم.

The post أعلنت مديرية أمن بنغازي، الأربعاء، عن ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة بطاريات السيارات بـمنطقة سيدي اخريبيش appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24