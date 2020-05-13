خلال لقائهم عقيلة صالح.. الاتحاد العام لطلاب ليبيا: نرفض التدخل العسكري التركي

استقبل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وفدًا مشتركًا ضم عددًا من أعضاء الاتحاد العام لطلاب ليبيا وبيوت الشباب والشئون الاجتماعية من مدينة بنغازي، حيث أعربوا عن دعمهم ومساندتهم لمجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن رئيس البرلمان استمع لشرح واف عن نشاطات وأعمال اتحاد طلبة ليبيا والصعاب التي تواجه الاتحاد لوضع الحلول المناسبة لها، كما تم مناقشة المبادرة التى عرضها وطرحها المستشار عقيلة صالح على الشعب الليبي لحل الأزمة الليبية.

وتابع «المريمي»؛ أن الوفد أكد على دعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، معربين عن استنكارهم ورفضهم التدخل العسكري التركي واعتداء أنقرة على الدولة الليبية ويؤيدون الجيش في حربه على الارهاب ومحاربة الغزاة الأتراك.

كان رئيس البرلمان الليبى قد التقى وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الدرسة حيث نوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات تتعلق بالشأن العام فى ليبيا والمستجدات السياسية ومنها مبادرة رئيس مجلس النواب التى تم عرضها وطرحها للشعب الليبى كحل للأزمة الليبية الراهنة.

وأوضح «المريمى» فى بيان صحفى، أن المستشار عقيلة صالح تطرق خلال اللقاء إلى ضرورة وحدة الصف وتوحيد الجهود من خلال اجتماعات تعقد ما بين الفعاليات الليبية الاجتماعية والسياسية والقيادات على كل المستويات لانقاذ ليبيا مما فيه والقضاء على الإرهاب ورفض واستهجان اعتداء دولة تركيا على ليبيا.