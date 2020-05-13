العرابي: البيان الخماسي جاء للتعامل مع البلطجة التركية

قال وزير الخارجية المصري الأسبق “محمد العرابي” إن البيان الخماسي المشترك يؤكد أن هناك تنسيقا لا غبار عليه للتعامل مع ما وصفها بـ”البلطجة التركية”، كما أن البيان أراد لفت أنظار العالم لخطورة الجرائم التي تُرتكب- حسب وصفه.

وأضاف “العرابي” عبر تصريحه لصحيفة العرب اللندنية أن تأخر صدور البيان بعد تمكن تركيا من إرسال الآلاف من”العناصر الإرهابية” إلى ليبيا ، لا يقلل من أهميته، ما يستوجب تنفيذ محتواه على الأرض وبلورة مواقف جادة ليتمكن المجتمع الدولي من ردع “أنقرة” التي لا تأبه بالإدانات المتعددة.

وأشار “العرابي” إلى عدم انصياع تركيا للإرادة الدولية منذ انعقاد مؤتمر برلين ومخرجاته المهمة في شهر يناير الماضي .. مؤكدا على أن أي تحركات دبلوماسية لا بد أن تصاحبها تحركات على مستوى أكبر من خلال الأمم المتحدة، فمحاولات الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق السلاح إلى ليبيا عبر البحر المتوسط لن تثمر، مع امتلاك أنقرة العديد من الحيل التي تمكنها من الدفع بعناصر المرتزقة إلى ليبيا وتسليحهم عبر طرق مختلفة.

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