السوق الموازية: ارتفاع الدولار واستقرار باقي العملات أمام الدينار الليبي

استقرت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء، ماعدا العملة الأميركية التي زادت اليوم الأربعاء مقابل ما سجلته أول أمس الإثنين.

وأمس لم يجر تداول أسعار العملات في السوق الموازية الليبية، حسب متابعين وصفحات معنية برصدها. فقد زاد الدولار قرشين إلى 6.12 دينار مقابل 6.10 دينار أول من أمس.

بينما استقر سعر صرف اليورو دون تغيير عند 6.67 دينار دون تغيير عن آخر سعر سجله الإثنين، كما استقر سعر الجنيه الاسترليني عند 7.55 دينار.

وكذلك لم تشهد العملتان التركية والتونسية أي تغيير اليوم الأربعاء، إذ سجلت الليرة التركية 0.89 دينار والدينار التونسي 2.10 دينار.

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