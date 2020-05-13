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أميركا تقدم 110 ملايين دولار لصد كورونا في الشرق الأوسط

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الولايات المتحدة الأميركية عن تقديم مساعدات بأكثر من 110 مليون دولار لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار جهود مكافحة جائحة كوفيد-19، ومن بين تلك الدول ليبيا وسوريا والعراق والأردن ولبنان والمغرب بالإضافة إلى الضفة الغربية.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وحكومة الوفاق قد وقعتا بروتوكولا للتعاون من خلال وزارة التخطيط، يوفر إطارًا للتعاون الثنائي لتعزيز مؤسسات الحكم الليبية؛ وزيادة فرص المشاركة والنمو الاقتصاديين؛ وتعزيز قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار والصراع.

وفي ضوء إعلان الولايات المتحدة الأخير عن مساعدة إضافية لليبيا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لمجابهة جائحة فيروس كورونا، والتي ستوفر المساعدة الفنية في الوقاية من العدوى ومكافحتها، ودعم المياه والصرف الصحي في مرافق صحية مختارة، وتطوير مواد الإبلاغ عن المخاطر، ودعم أنشطة مشاركة المجتمع التي ستفيد الليبيين في جميع أنحاء البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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