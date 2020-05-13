ملف الهجرة.. محور لقاء باشاغا مع عدد من المسؤولين

ترأس وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور رئيس وأعضاء مكتب المجلس الرئاسي الإيطالي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وذلك تزامناً مع انتشار فيروس كورونا في دول العالم.

وشدد باشاغا، خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بملف الهجرة غير الشرعية باعتباره من الملفات المهمة التي تواجه الدولة الليبية خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها باعتبارها ظاهرة ومشكلة تهدد الأمن القومي للدول المتضررة منها.