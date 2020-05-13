مديرية أمن بنغازي تضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات في «اخريبيش»

تمكن قسم شرطة النجدة، بمديرية أمن بنغازي، من ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة بطاريات السيارات الخاصة بالمواطنين بمنطقة سيدي اخريبيش.

وقالت المديرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي فيسبوك، إنه عقب ورود عدة شكاوى لدى قسم شرطة النجدة من قبل المواطنين وبالتحديد سكان منطقة اخريبيش عن سرقة بطاريات المركبات الخاصة بيهم، قام القسم بتوجيه حملة أمنية مُكبرة وبالتحري وجمع المعلومات أسفرت جهود رجال الشرطة عن ضبط تشكيل عصابي.

وأوضحت المديرية أنه تم إعداد كمين وضبط الخارجين على القانون متلبسين بالقيام بعملية السرقة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.