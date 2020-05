طالب عضو مجلس النواب زياد دغيم، الأربعاء، المجتمع الدولى بتوظيف الأجواء الإيجابية فى ليبيا للبدأ فى حل سياسي للأزمة، مؤكدا على أن حل الأزمة لا يتوقف على نجاح مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أو دعوة رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج لإنهاء الانقسام.

وقال دغيم في تصريحات صحفية، أن الشارع الليبي منقسم بين قطاعات غير متفاعلة مع المبادرات السياسية وأخرى مهتمة، مضيفا أنه متفاءل بحذر مما قد تحمله الأيام المقبلة على صعيد الحلول السياسية.

وكان عقيلة صالح قد دعا لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي، وإعادة اختيار أعضائها، بينما دعا السراج جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

The post دغيم: الحل في ليبيا متوقف على قدرة المجتمع الدولي على توظيف الأجواء الإيجابية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24