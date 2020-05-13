شركة الكهرباء توضح أسباب زيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية

أوضحت الشركة العامة للكهرباء أسباب زيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية، مشيرة إلى فقد أكثر من 350 ميغاوات اليوم الأربعاء، نتيجة فصل خطوط نقل الكهرباء الرئيسية التي تربط محطة الجبل الغربي بالمنطقة الغربية.

وتواجه الشركة «صعوبة» في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال بسبب الأضرار التي لحقت بغالبية دوائر النقل الرئيسية جنوب العاصمة طرابلس نتيجة الظروف الحالية، وفاقم الأزمة ارتفاع درجات الحرارة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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وأشار البيان إلى قيام فرق الصيانة التابعة لقسمي خطوط غريان والزاوية بتتبع مسارات الخطوط المفصولة للعمل على صيانتها واعادتها للخدمة.

وطالبت الشركة المواطينن بـ«تفهم حقيقة الوضع الصعب الذي تمر به الشبكة الكهربائية، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمكوناتها جنوب العاصمة، والمتمثلة في إصابة دوائر النقل الرئيسية وعددها ثمان دوائر، وخطوط نقل وعددها 61 خطا، إضافة إلى إصابة العديد من محطات التحويل المهمة».

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