الصحة العالمية: 200 ألف شخص مازالوا محاصرين في ترهونة والمناطق المحيطة بها

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تصدقت على مدينة ترهونة

بشحنة إمدادات طبية أساسية، مؤكدة أنه لا يزال 200 ألف من سكان المدينة والمناطق

المحيطة بها محاصرين بسبب الأعمال القتالية المستمرة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها إن هذه الشحنة هي الثانية التي

تم بالتصدق بها على ترهونة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الشاحنات المحملة

بالإمدادات الأساسية المتجهة إلى ترهونة وبني وليد تعرضت للقصف من قبل الطائرات المسيرة

عدة مرات، مما ترك سكان بني وليد البالغ عددهم حوالي 000 150 نسمة يعانون من نقص حاد

في الأدوية والغذاء والوقود.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 3000 شخص فروا من منازلهم في

مدينة ترهونة، مؤكدة أن قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى ما يقرب من 000

200 مدني ما زالوا محاصرين داخل ترهونة والمناطق المحيطة بها هي محدودة للغاية.

