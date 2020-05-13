البحباح: إصرار تركي للسيطرة على قاعدة الوطية.. لهذا السبب

رأى عضو اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية، وسفير ليبيا في الهند سابقا، رمضان البحباح، أن الإصرار على تكرار هجوم ما وصفها بـ”العصابات الإرهابية” على قاعدة عقبة بن نافع الجوية “الوطيه” هو إصرار تركي على السيطرة عليها وتحويلها إلى شوكة في خاصرة المنطقة.

وقال البحباح، في هذا الصدد، “ينبغي أن يكون الرد عنيفا على هذه العصابات، ليس دفاعا عن القاعدة فحسب ولكن للقضاء على العصابات الإرهابية بشكل نهائي، ولتحرير كامل المنطقة الغربية والسيطرة على معبر رأس جدير الذي تحول إلى خطر حقيقي على أمن ليبيا وشعبها”.