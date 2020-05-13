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من عفرين.. طفل سوري يختفي ليظهر مع المقاتلين في طرابلس

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

يتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان في كل مرة عن استمرار النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في تجنيد الأطفال القصّر من سوريا وإرسالهم إلى ليبيا للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق المستفيدة من الغطاء السياسي وورقة الاعتراف الدولي.

وأشار المرصد السوري في تقرير أرسله إلى 218 نيوز إلى تفاصيل حادثة جرت مع طفل لم يتجاوز الـ 15 من عمره، أقدم على ترك مخيم النازحين الذي يقطن فيه برفقة عائلته وتوجه إلى منطقة عفرين في محافظة حلب للعمل في مجال الزراعة، وبقي على اتصال مع ذويه لنحو 20 يوماً، لينقطع الاتصال به ويتفاجأ أهل الطفل بظهور ابنهم خلال مقطع فيديو وهو يقاتل إلى جانب المرتزقة السوريين في ليبيا .

واستمر المرصد في تتبع الأحداث وقال إن أهل الطفل وبعد تقصيهم عن حالة ابنهم تبين لهم أنه جرى تجنيده في صفوف فرقة السلطان مراد ذات الحضور في محاور طرابلس إلى جانب قوات حكومة الوفاق التي نفت ضلوعها في تجنيد الطفل، لكن وبعد عدة محاولات من أهالي الطفل أفصح لهم عناصر الفصيل بأن طفلهم قد قتل في المعارك الدائرة في طرابلس، وبعد سؤالهم عن الجثة أجابوهم أن الجثة لدى “قوات حفتر” في إشارة إلى الجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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