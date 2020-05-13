إيطاليا: أوروبا ارتكبت أخطاء تجاه الأزمة الليبية

أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أن أوروبا ارتكبت عدة أخطاء تجاه الأزمة الليبية.

ونوه فيكو بضرورة أن يكون لأوروبا موقف موحد مشيرا إلى أنه يجب التركيز على نقطة واحدة تتمثل في عدم قيام أي جهة بتمويل أو توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع والتأكيد على أن الحوار والتعاون والحل السياسي هي الطرق الرئيسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي سياق منفصل أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو وجوب أن يتوقف على الفور دخول الأسلحة إلى ليبيا، وذلك غداة تفعيل الاتحاد الأوروبي عملية إيريني لمراقبة الحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح إلى البلاد مجددا الدعوة إلى احترام الهدنة والتزام الأطراف بالمسار السياسي، الذي اتفق عليه في برلين، معلنا مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية للمؤتمر في مدينة ميونيخ، وكذلك استعداد إيطاليا للقيام بدورها واستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني.

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