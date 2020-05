أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، فقد أكثر من 350 ميجاوات نتيجة لفصل خطوط النقل الرئيسية التي تربط محطة الجبل الغربي بالمنطقة الغربية.

وقال المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الشركة تواجه صعوبة في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال نظرًا لإصابة أغلب دوائر نقل الطاقة الرئيسية في جنوب طرابلس.

وأوضح المكتب أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم في تفاقم العجز في الطاقة الكهربائية مما أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال، لافتا إلى أن فرق الصيانة التابعة لقسمي خطوط غريان والزاوية اتجهت لتتبع مسارات الخطوط المفصولة للعمل على صيانتها وإعادتها للخدمة.

وأشار المكتب إلى أن هناك 8 دوائر كهربائية و 61 خط نقل توقفوا عن العمل في جنوب طرابلس بسبب الاشتباكات، بالإضافة إلى إصابة العديد من محطات التحويل المهمة، مما تسبب في وجود أعطال كبيرة في الدوائر الكهربائية.

The post شركة الكهرباء : فقدان 350 ميغاوات بسبب فصل الخطوط الرابطة بين محطة الجبل الغربي و المنطقة الغربية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24