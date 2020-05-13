الأمم المتحدة توزع سلالاً غذائية على اللاجئين

قامت بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا الثلاثاء بتوزيع سلال غذائية على اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين القابعين في مراكز الإيواء في العاصمة طرابلس.

وبيّن رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا جان بول كافاليري أن هذه السلال يفترض أن تحوي إمدادات تكفي لمدة شهر مضيفاً أن إمدادات مماثلة سيتم توزيعها على النازحين الليبيين بسبب الحرب الدائرة .

وتشير منظمات إنسانية إلى أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 654 ألف مهاجر، أكثر من 48 ألفا منهم مسجلون كطالبي لجوء أو لاجئين يعيش كثير منهم في ظروف بائسة ولا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية