عقوب يحيي العاملين في مجال التمريض ويدعو إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية

وجه وزير الصحة الدكتور سعد عقوب التحية والتقدير للعاملين في مجال التمريض بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض والذي يوافق الثاني عشر من مايو من كل عام.

وتقدم عقوب بتحية خاصة لفرق التمريض المشاركة بمستشفيات العزل السريري الطبي، مقدما الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود لها الأثر في مجابهة فيروس كورونا المستجد، ومشيرا إلى أن الممرضين يقدمون العديد من التضحيات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

كما دعا الوزير كافة الليبيين إلى عدم التهاون والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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