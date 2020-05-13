(صور) فنانون يقيمون إفطارا جماعيا مع أسرة الراحل شرح البال

شهد بيت المخرج المسرحي الراحل شرح البال عبد الهادي إفطارا جماعيا لفناني وإعلاميي مدينتي البيضاء وشحات مع أبنائه وأسرته في لفتة طيبة لتذكر الراحل ومناقبه.

ولم ينس المجتمعون أن يتذكروا الفنان الراحل أيضا مصطفى المصراتي واستذكروا الرجلين بقراءة الفاتحة والترحم على أرواحهم الطيبة مودعين رجلين من رجال المسرح والفن تركا خلفهما إرثا عريضا للثقافة والفن الليبي من بعدهما.

وكانت الأوساط الفنية والثقافية الليبية في شرق البلاد وغربها وجنوبها قد نعت في نوفمبر الماضي وفاة المخرج المسرحي الليبي شرح البال عبدالهادي الذي وافاه الأجل بعد معاناة طويلة مع المرض ورحلة علاج في القاهرة، ويعد الفنان شرح البال من المخرجين المسرحيين الليبيين الذين تركوا بصمة كبيرة في المشهد المسرحي الليبي الحديث، بأعمال مسرحية مزجت الموروث الليبي بآليات المسرح الحديث وتفوقت ليبياً وعربياً بمشاركات في جل المهرجانات المسرحية المحلية والدولية .

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