

ليبيا

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب: القبض على 3 سيارات استطلاع حاولت الاقتراب من قاعدة الوطية. متابعات-بوابة إفريقيا الإخبارية | 13 May, 2020 رابط مختصر

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