اخبار ليبيا الان

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب: القبض على 3 سيارات استطلاع حاولت الاقتراب من قاعدة الوطية.

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب: القبض على 3 سيارات استطلاع حاولت الاقتراب من قاعدة الوطية.

متابعات-بوابة إفريقيا الإخبارية |

13 May, 2020

رابط مختصر

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مصيدة الوطية هى الانشط الان اهتموا بها تحصلوا على صيد ثمين وتكسروا انف اردوغان هايموت على الوطية لانه لوطى مع بعلته امينة التى طلبت منه ان يكتب قاعدة الوطية باسمها بعد ما وفر لها كل طلباته قالت له ياسلطان اريد قصر جديد فبنى لها قصر الف غرفة وطلبت منه قصر طائر فجاء لها بقصر طائر ثمنه 500 مليار دولار على حساب تميم بن موزه وطلبت منه قصر فى ليبيا ويحاول اردوغان تلبية طلباتها ونسى ان حفتر حفر له قبرا فى ليبيا

    رد