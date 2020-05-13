«الرقابة على الأغذية» يعلن نتائج جولاته التفتيشية في طرابلس وسبها وبنغازي

كثف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملاته على المحال التجارية والأسواق خلال الـ 48 ساعة الماضية، في كل من طرابلس وسبها وبنغازي، وغيرها، وذلك لضبط المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، برفقة الحرس البلدي ومديريات الأمن، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أصحاب هذه المحال.

وقام المركز برفقة مديرية آمن طرابلس و الحرس البلدي بجولة تفتيشية داخل منطقة تاجوراء، الثلاثاء، وتم إغلاق مخبز بعد أن وجد المفتش أن غرفة تخمير العجين في حالة سيئة خاصة، من حيث الاسقف المصنوعة من الخشب و الأرضيات، ومجمع الصرف الصحي السيء جداً، فضلا عن سوء حالة النظافة، وعدم التزام العمالة بالزي، وعدم وجود شهادات صحية معهم، حسب صفحة المركز على موقفع «فيسبوك».

كما جرى إعدام كميات من الكبدة الفاسدة (مجمدة مستوردة) في سلخانة غوط الشغال في طرابلس، فضلا عن سوء النظافة في السلخانة، وعرض اللحوم بطريقة غير جيدة

وبعد جولة داخل مصنع النورس للمثلجات في طرابلس، تبين لموظفو المركز أن النظافة العامة سيئة جداً، مع عدم وجود شهائد صحية، وسوء تخزين للعصائر المستخدمة لتصنيع المثلجات، إذ يتم حفظها في دورات المياه، فضلا عن وجود مضافات ألوان محظورة تستخدم للتنصيع «E122 – E102». وتم سحب عينات من المصنع لإحالتها إلى مختبرات مركز الرقابة على الأغذية لاظهار نتائجها، ثم اتخاذ اللازم.

وفي سبها، قام المكتب بجولات تفتيشية علي بعض المناشط داخل البلدية منها سلخانة ومحل بيع لحوم (جزارة) بمحلة الجديد، ولوحظ فيهما عدم توفر جميع الاشتراطات الصحية الخاصة، ورفع موظفو المكتب تقريرا بما لاحظوه إلى الجهات الضبطية.

أما مكتب الجبل الغربي، فقام بجولة في مدينة غريان شملت أحد محال بيع اللحوم( قصاب ) وتبين وجود بعض اللحوم الحمراء والمفرومة والبيضاء والأسماك متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، فضلا عن وجود بعض الفواكه المستوردة متجمده وغير صالحة للاستهلاك البشري لوجودها مع اللحوم والأسماك الفاسدة، وتمت إحالة المحل إلى جهات الاختصاص، وإغلاقه من قبل الحرس البلدي.

وفي بنغازي، تم ضبط شحنة من البقوليات المعلبة فاصوليا وحمص وبازلاء معلبة بعد الكشف عليها في المنفذ الغربي لمدينة بنغازي، إذ تبين أن الشحنة بها أضرار، وخرجت منها روائح كريهة، مما أدى إلى التحلص من العبوات الموجود في الشحنة.

وجرى عرض تقرير عن حالة الشحنة وإحالتها الي لجنة الإتلاف و«الإفراج علي باقي الشحنة بعد التأكد من شهادة الافراج النهائي الصادرة من المركز».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا