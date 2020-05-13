نائب «أردوغان»: القادم سيكون أسوأ على أعداء «حكومة الوفاق» في ليبيا

توعد ياسين أقطاي، النائب في البرلمان التركي ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومسؤول الشؤون الخارجية في الحزب، بتوسيع عدوان بلاده على ليبيا الفترة المقبلة.

قال “أقطاي” في تدوينة على حسابه بـ”تويتر” اليوم الأربعاء: “نعرف أن دعمنا لحكومة الوفاق المعترف بها قد أصاب القوم باليأس وخيبة الأمل في تحقيق أهدافهم الخبيثة” على حد زعمه.

أضاف النائب في البرلمان التركي ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومسؤول الشؤون الخارجية في الحزب: “نعدهم بأن القادم سيكون أسوأ لهم وعليهم جميعاً بإذن الله” على حد قوله.

وسبق أن صرح “أقطاي” أمس الأول، قائلاً: “أنه مع الدعم الفني والعسكري الذي قدّمته تركيا لحليفتها الحكومة الليبية؛ فإن قوات الحكومة الليبية لم تقم بصدِّ هجوم حفتر فحسب، ولكنها -في مدة زمنية قصيرة- استطاعت أن تُرغِمَه على التراجع إلى الحدود التي عبَرَها منذ عامين تقريبًا. والوجود التركي في ليبيا الآن تم بدعوة من الشعب الليبي” على حد زعمه.