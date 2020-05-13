اخبار ليبيا الان

وزير التعليم بالحكومة الليبية يبحث الإجراءات الوقائية من كورونا مع عودة الدراسة

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا إمكانية رفع الحظر وعودة الدراسة.

وعقد بومريز اجتماعا أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، بحضور رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتورة فتحية العريبي وأعضاء اللجنة، إضافة إلى وكيل الوزارة للتعليم العام، وعدد من مدراء الإدارات العامة بوزارة التعليم.

وتناول الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية، في حال رفع الحظر وعودة الدراسة.

وكان بومريز أطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني في 4 مايو الجاري على الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي في حال رفع حظر التجول المفروض لمواجهة جائحة كورونا.

الوسوم

الحكومة الليبية اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا رفع الحظر عودة الدراسة في ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك