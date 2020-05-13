وزير التعليم بالحكومة الليبية يبحث الإجراءات الوقائية من كورونا مع عودة الدراسة

بحث وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا إمكانية رفع الحظر وعودة الدراسة.

وعقد بومريز اجتماعا أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، بحضور رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتورة فتحية العريبي وأعضاء اللجنة، إضافة إلى وكيل الوزارة للتعليم العام، وعدد من مدراء الإدارات العامة بوزارة التعليم.

وتناول الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية، في حال رفع الحظر وعودة الدراسة.

وكان بومريز أطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني في 4 مايو الجاري على الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي في حال رفع حظر التجول المفروض لمواجهة جائحة كورونا.