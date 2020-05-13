صالح يلتقي وفدا من اتحاد طلبة ليبيا وبيوت الشباب من مدينة بنغازي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عددا من منتسبي اتحاد طلبة ليبيا وبيوت الشباب والشؤون الاجتماعية من مدينة بنغازي.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن رئيس المجلس استمع إلى شرح واف عن نشاطات وأعمال اتحاد طلبة ليبيا، والصعاب التى تواجهه، كما تمت مناقشة المبادرة التي طرحها المستشار صالح لحل الأزمة الليبية، حيث عبر الوفد المشترك من اتحاد الطلبة وجمعية بيوت الشباب والشؤون الاجتماعية ببنغازي عن دعمهم ومساندتهم لمجلس النواب برئاسة المستشار صالح باعتباره الجسم الشرعي المنتخب، ودعمهم للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفه حفتر.

كما أعرب الوفد عن رفضه واستنكاره للتدخل التركي في ليبيا، مؤكدين على تأييدهم للجيش في حربه على الإرهاب ومحاربة الغزاة الأتراك.

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