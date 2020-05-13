تزويد مستشفى الغريفة بمعدات طبية جديدة

تسلم مستشفى الغريفة للمرة الثانية معدات طبية مقدمة من صندوق التضامن فرع أوباري ضمن خطته المستمرة للرفع من مستوى القطاع الصحي بحيث يكون مستعدا لمجابهة جائحة كورونا.

وتشمل المعدات أجهزة تستخدم في قسم الجراحة ومستلزمات وقاية وأسرة طبية من شأنها أن تساهم في تطوير بعض أقسام المستشفى وتجهيز مركز العزل بالإمكانات اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مساعدات يقدمها صندوق التضامن لمختلف المرافق الصحية في بلديات بنت بيه والغريفة وأوباري من أجل النهوض بمستوى الخدمات الطبية لمكافحة الجائحة.

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