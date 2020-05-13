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المحجوب :حكومة الوفاق خصمت من المرتبات لتمويل مرتزقة أردوغان

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي ،الأربعاء ،إن حكومة الوفاق قامت بخصم 20 % من قيمة المرتبات العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وبعض القطاعات الأخرى.

وأضاف عميد خالد المحجوب أن حكومة الوفاق هي الراعية للإرهاب، وأن العاملين في القطاعات قرروا الإضراب عن العمل بسبب خصم قيمة 20 % من مرتباتهم.
وأشار عميد خالد المحجوب إلى أن حكومة الصخيرات أقدمت على هذه الخطوة؛ لأنها تريد توفير مبالغ مالية لصرفها على المرتزقة أردوغان، بسبب تصريحاتهم المعبرة عن امتعاضهم وعدم رغبتهم الاستمرار في القتال بسبب عدم استلام أي مستحقاتهم، الأمر الذي استدعى اتخاذ هذا الإجراء؛ الذي يُحاول من خلاله قادة حكومة الميليشيات إرجاع أسبابه إلى قفل الموانئ النفطية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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