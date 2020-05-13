كورونا “يعبث” بحسابات المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الليبية

تقرير

خلط فيروس كورونا حسابات المؤسسات الاقتصادية والمصرفية في ليبيا التي برمجت مواعيد عملها للعام الجاري في وقت مبكر قبل أن يتسبب الفيروس بإغلاقات شاملة.

وتسبب كورونا في تأجيل الدورة الـ48 من معرض طرابلس الدولي التي كان من المقرر أن تنظم في الفترة ما بين الـ2 والـ12 من أبريل الماضي، وسط توقعات كانت تشير في حينها إلى مشاركة كبيرة من الشركات المحلية وأصحاب النشاطات الصناعية والإنتاجية وشركات الاستيراد والتصدير وممثلين عن شركات أجنبية.

ولم يترك كورونا المجال لاستكمال أعمال الاجتماعات التمهيدية للبدء في مراجعة أعمال مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء بعد أن وصلت الاستعدادات لذروتها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، حيث شهدت اجتماعات مكثفة في تونس قبل تفشي الفيروس الذي أنهك المؤسسات الليبية والعالمية، وتسبب في إغلاق شامل للحدود.

وتسببت تداعيات فيروس كورونا في تأجيل سلسلة من الاجتماعات تخص المنشآت الاقتصادية والمصرفية والتجارية أهمها اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية التي لم تسعفها البنية التحتية لشبكة الإنترنت أو الخبرة في إدارة الأزمات للانعقاد في وقتها المحدد.

وتأمل المؤسسات التجارية في ليبيا بعودة الحياة لطبيعتها في أقرب وقت تفاديا للمزيد من الخسائر المتوقعة الناتجة عن استمرار الحظر.

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