الخدمات الصحية بنغازي تناقش إجراءات استقبال العالقين بالخارج عبر مطار بنينا

اجتمع مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي ، الثلاثاء، مع مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمطار بنينا الدولي ناصر المنصوري، لمناقشة الإجراءات الصحية لاستقبال المواطنين العالقين القادمين عبر منفذ مطار بنينا الدولى.

وأعلن المكتب الاعلامى لإدارة الخدمات الصحية بنغازي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تزويد مكتب الرقابة الصحية بالمطار بالمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

