«مالية الوفاق» تناقش مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات وسعر الصرف

عقد المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جري خلاله مناقشة موضوع مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج.

وأضافت وزارة المالية أن الاجتماع استعرض أيضا «مدى قانونية سعر الصرف الخاص الذي بموجبه يتم تقييم المرتبات بالخارج».

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يشار إلى أن سعر الصرف المعتمد لمرتبات العاملين بالخارج يقدر بـ2.75 دولار للدينار الواحد، وذلك بناء على قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (574) الصادر في مايو 2018.

وقبل صدور القرار كان سعر الصرف المعتمد أربعة دولارات للدينار الواحد، لكن القرار خفض سعر الصرف الجديد عن السابق بواقع 1.25 دولار، وهو ما يعني انخفاض مرتبات العاملين بالخارج بنسبة 31%.

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