المحجوب: الوفاق تمول المرتزقة من أموال الموظفين وتبرر ذلك بقلة الموارد

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب ،الأربعاء ،إن حكومة الوفاق غير المعتمدة خصمت 20 % من قيمة المرتبات للعاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وبعض القطاعات الأخرى التابعة لها، لتوفير الأموال لمرتزقة أردوغان.

وأوضح المحجوب في تصريحات صحفية أن الوفاق بررت خصم الرواتب للعاملين بعد أن هددوا بالإضراب عن العمل، بقلة الموارد المالية لغلق الموانئ النفطية، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي فى ذلك هو سخط المرتزقة لعدم صرف مستحقاتهم وعدم رغبتهم الاستمرار فى القتال بجانبها.

