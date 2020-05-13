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بينما يستمر استهداف تركيا للمدنيين .. الجيش يسقط طائرة لها في الشويرف

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بينما يستمر استهداف تركيا للمدنيين .. الجيش يسقط طائرة لها في الشويرف

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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