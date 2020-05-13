بينما يستمر استهداف تركيا للمدنيين .. الجيش يسقط طائرة لها في الشويرف
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
سقوط قذائف على عدد من الأحياء في طرابلس والقيادة العامة للجيش تنفي صلتها
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أنباء عن مقتل 29 عنصرا من قبيلة المشاشية بعد تعرضهم للقصف على طريق مزدة سبها
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مركز الطب الميداني: 14 مصابا جراء سقوط قذائف على الأحياء المجاورة لمستشفى شارع الزاوية
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
الشبكة الكهربائية لغرب ليبيا تفقد 350 ميجاوات
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك