مديرية أمن شحات تبحث الإجراءات الوقائية للعائدين من الخارج بعد انتهاء “الحجر الصحي”

أعلنت مديرية أمن شحات عن مواصلة استقبال المواطنين العالقين في تونس والمقرر وصولهم إلى مطار بنينا على متن رحلة جوية من مطار قرطاج التونسي.

وواصل فريق الرصد الطبي ببلدية شحات عمله بسحب العينات الأخيرة من المواطنين العائدين من الخارج، والمقيمين في المنتجعات وفندق سوسة، للتأكد من خلوهم من كورونا خلال فترة الحجر الصحي.

وعلى نفس الصعيد، اجتمع مدير أمن شحات رئيس لجنة مكافحة وباء كورونا بالبلدية عميد دكتور محمد فرج بعضو اللجنة ومدير إدارة الخدمات الصحية في البلدية عادل عمر، والمساعد للشؤون العامة بالمديرية عقيد عز الدين المجدوب ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ شحات.

وناقش الاجتماع الإجراءات الوقائية والمتبعة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لمواطني البلدية في منتجع الملاك ومنتجع بوعطية وفندق المنار.