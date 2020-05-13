المحاسبة يوقف تنفيذ قرار تسمية مدير عام الليبية للاستثمارات الخارجية

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قراره بوقف تنفيذ القرار رقم (18) بشأن إعادة تسمية مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وأوضح شكشك في قراره، أن الخطوة تأتي على خلفية البلاغ المقدم من عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العالمية للتفتيش والخدمات في كتابه رقم (123-2018م) بشأن وجود شبهات فساد بالشركة العالمية للتفتيش والخدمات ابان تولي مدير عام الشركة الأسبق مهام إدارة الشركة المذكورة، لافتا إلى أن الديوان قد باشر في إجراءات التحقق من صحة مما ورد في البلاغ المشار إليه.