بلدية بنغازي: إجراءات عودة العالقين هي من اختصاص اللجنة العُليا لمُكافحة وباء كورونا بالتنسيق مع الحكومة الليبية

بنغازي 13 مايو 2020 (وال)- أعلن المجلس التسييري لبلدية بنغازي، أن إجراءات عودة المواطنين العالقين في الخارج هي من اختصاص اللجنة العُليا لمُكافحة وباء كورونا، بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

وأوضح المجلس – في بيان توضيحي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – أن إجراءات العودة تتم بالتعاون والتنسيق مع اللجان المُشكلة المختصة، والمندوبين المُكلفين في الدول المتواجد فيها المواطنين المعنيين.

وأشار المجلس إلى أنه يقوم بالعمل مع لجنة بنغازي الرئيسية لمُكافحة وباء كورونا، عبر توفير الإقامة للمواطنين القادمين من خارج البلاد، وجميع الخدمات المطلوبة لهم خلال فترة الحجر الصحي في الفنادق، وأماكن الإقامة الأخرى داخل بنغازي.

وأكد المجلس أن عميد البلدية المهندس صقر بوجواري في تواصل مُستمر مع اللجنة العُليا لمُكافحة وباء كورونا، والجهات المُختصة؛ من أجل إنهاء جميع إجراءات عودة كافة المواطنين إلى أرض الوطن، متمنيًا عودتهم سالمين بأسرع وقت مُمكن. (وال- بنغازي) ر ت

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