أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

في ليبيا.

وأوضح المركز في

بيان له أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم (130

) عينة للكشف عليها وفحصها، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم

جميعا من فيروس كورونا.

وأضاف المركز

أنه بذلك يستقر عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا عند 64 حالة منهم 33 حالة

نشطة و28 متعاف، و3 وفيات.

The post الوطني لمكافحة الأمراض: خلو 130 عينة من فيروس كورونا بعد فحصها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24