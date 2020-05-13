

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 May, 2020

رحّب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي النائب يوسف العقوري، البيان المشترك الصادر عن وزراء دول شرق المتوسط والإمارات وفرنسا، وخاصة فيما يتعلق بالتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.

وقال النائب يوسف العقوري؛ إن السلطات الشرعية في ليبيا، تأمل أن تكون جزءًا من التنسيق المشترك الذي يهدف لإعادة الاستقرار للمنطقة ،وشدّد النائب يوسف العقوري على ما ورد في البيان، أنه ضرورة أن تتوقف تركيا عن التدخل في شؤون ليبيا، وجلب المرتزقة والسلاح في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وهو ما تسبب في تصعيد خطير للعنف، وتهديد استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد النائب يوسف العقوري الالتزام بنتائج مؤتمر برلين، والعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ،مجدّدا الدعوة للالتزام بالهدنة في شهر رمضان، وإعطاء الفرصة لجهود الإغاثة الإنسانية.

وشدد الوزراء في البيان على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة الذي عقد بتاريخ 8 يناير 2020 لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا في أقل من عام لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

وأدان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي، وعلاوة على ذلك أدان الوزراء الاستغلال الممنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.

وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

وأعاد الوزراء التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعتين في نوفمبر 2019 بين تركيا وفايز السراج تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.

وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة.