المركز الوطني لمكافحة الامراض يكشف نتائج 130 عينة اشتباه بكورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 130 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020م عدد (130 ) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وتبلغ عدد حالات الاصابة في ليبيا 64 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، وتبلغ عدد الحالات النشطة 33 حالة، فيما شفي منه 28 حالة، وتوفيت 3 حالات.

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