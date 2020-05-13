رغم التجهيزات التركية .. قوات الجيش تؤكد تراجع المرتزقة بمحور صلاح الدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الجيش الوطني، تواصل إسقاط الطائرات المُسيرة التركية في ليبيا.

الخرطوش قال في منشور له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الدفاعات الجوية تستمر في إسقاط الطائرات المسيرة التركية، في أكثر من منطقة ومدينة، وهذا نجاح كبير يسجل للقوات المسلحة .

وذكر أن محاولة التقدم اليوم وسرعة التراجع في محور صلاح الدين تعطي الصورة الكاملة بأنه لا يوجد تخطيط عسكري، بالإضافة إلى العجز الكامل أمام أبناء قوات الجيش رغم التجهيزات والمعدات التركية الجديدة والعدد الكبير من المرتزقة.

وفي ختام حديثه، بيّن مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة، أن أوضاع باقي المحاور ممتازة، مؤكدًا أن المدفعية لم تتوقف عن القصف العشوائي للمرتزقة والطائرات التركية.

يذكر أن شعبة الإعلام الحربي، أعلنت في بيان، إن منصات الدفاع الجوي، استهدفت طائرة تُركية مُسيّرة حاولت الإغارة على مواقع الوحدات العسكرية في منطقة الشويرف – غرب منطقة بوقرين شرقي مصراتة.

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