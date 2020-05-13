لتمرير الاتفاقية الباطلة الموقعة مع السراج .. بليحق: أردوغان يستخدم الإرهابيين في ضرب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن النظام التركي تحالف مع الجماعات المتطرفة التي تحمل أفكارا إرهابية في سوريا لإرسالها إلى ليبيا، التي يحاول ضرب أمنها واستقرارها من أجل تحقيق مصالحه مثل الاتفاقية الباطلة التي وقعها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ليبقي على تواجد الأخير في طرابلس.

بليحق أضاف ، في مداخلة هاتفية لقناة العربية، أن كل يوم يموت عشرات المرتزقة السوريين في ليبيا، متابعا أن قوات الجيش عرضت تسجيلات مرئية لعدد من أسرى المرتزقة الذين دفع بهم النظام التركي بقيادة رجب أردوغان، والذي اعترف بذلك صراحة ولم يكترث لكل التعهدات التي قطعها مع المجتمع الدولي سواء في مؤتمر برلين أو ما قبله.

وأوضح أن ليبيا واجهت المشروع الاستعماري الإيطالي في وقت لم يكن لدى شعبها أي إمكانيات وكان المجاهدون على صهوات الجياد، مؤكدا أنه سيتم أيضا هزيمة المشروع التركي في ليبيا.

وطالب الجارة تونس بألا تترك مجالا لأردوغان والإخوان للعبث في ليبيا، بإرسال الإرهابيين والمتطرفين، خصوصا أن تونس عانت كثيرا من العمليات الإرهابية التي ترعاها قطر وتركيا، قائلا “نتمنى من الشعب والرئاسة التونسية أن تتصدى لهذا المشروع وألا تضع مجالا بأن تضرب ليبيا من خلال الأراضي التونسية”.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا لدعم حليفتها حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، كما وقعت معها مذكرتي تفاهم أمني وبحري في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، رسخت من التواجد التركي في ليبيا.

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