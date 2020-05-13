وزير التعليم يبشر معلمي عقود سد العجز: صرف مستحقاتكم قريباً جداً

بعنوان “بُشرى سارة لمعلمي عقود سد العجز”، أصدرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية، بياناً اليوم الأربعاء، قالت فيه: “يسر وزير التعليم بالحكومة الليبية د. فوزي عبدالرحيم بومريز أن يبشركم بإتمام كل الخطوات اللازمة لتسييل القيمة المالية المستحقة لمعلمي (عقود سد العجز) والتي ستحال للصرف قريباً جداً إن شاء الله”.

“البيان” أشار إلى أن هذه البشرى تأتي ذا استكمالاً للإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم في سبيل إنجاز المستحقات المالية لمعلمي سد العجز بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات والذين ساهموا مساهمة كبيرة في تسيير العملية التعليمية بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم، وصبرهم على أداء رسالتهم المقدسة في ظل غياب مرتباتهم المستحقة لفترة طويلة.