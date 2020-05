مصراتة: سلبية نتائج 30 حالة اشتباه بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا في البلدية.

وأوضحت اللجنة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

أن المسحات التي تم سحبها الإثنين وعددها 30 مسحة كانت نتائج التحاليل سالبة.

وأضافت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام بسحب 23 عينة ومسحة طبية من الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد القومي للأورام،

لافته إلى أنه تم ارسال العينات الى لتحليها وانتظار النتائج.

