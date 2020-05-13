مستشفى ابن سينا بسرت يشهد احتفالا بافتتاح قسم عناية القلب

افتتح مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت الدكتور علي الزرقاء قسم عناية القلب بعد استكمال أعمال الصيانة وتجهيزها بعدة أجهزة ومعدات طبية وبسعة 7 أسرّة.

حضر الافتتاح أمس الثلاثاء رئيس قسم عناية القلب د. جاد الله درياق وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالمستشفى، إضافة إلى رئيس المجلس التسييري بمدينة سرت سالم عامر وعضو مجلس النواب عن المدينة الدكتور حسن الزرقاء، والمنسق الاجتماعي لقبائل سرت بالقيادة العامة الحاج محمد غيث، ومدير مركز مكافحة الأمراض سرت أ. محمد احمودة.

ووجه مدير المستشفى خلال الافتتاح الشكر إلى الحكومة الليبية على الدعم المتواصل والإمدادات بالأجهزة والأدوية لتقديم خدمة طبية جيدة لأهالي سرت، مشيرا إلى أن القسم سيعمل على تخفيف معاناة المرضى من أهالي البلدية.

وتجول الحضور داخل قسم عناية القلب بعد أن تم تجهيزها بالكامل بأحدث الإمكانيات والمعدات والتجهيزات الطبية الحديثة مستمعين إلى شروح وافية قدمها رئيس قسم عناية القلب بالمستشفى الدكتور جاد اللة درياق، الذي أكد أن القسم يسع 7 أسرة طبية حديثة كهربائية جديدة، كما يحوى كل سرير طبى للمريض بالقسم أجهزة طبية خاصة بمراقبة العلامات الحيوية وأجهزة إعطاء المحاليل الطبية.

ووأوضح رئيس قسم عناية القلب بالمستشفى أن القسم يضم جهازي أكيو حديثين للأشعة، وجهازي تنفس اصطناعى وأجهزة تخطيط قلب، بالإضافة إلى مستلزمات طبية تتعلق بأدوية مرضى القلب والجلطات القلبية، مشيرا إلى استعداداتهم الجارية لافتتاح قسم قسطرة القلب بالمستشفى.

وشهد المستشفى مؤخرا تقدما في مستوى الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين، منذ تحرير المدينة من يد المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج، ففي أقل من 3 أشهر وصل إلى “ابن سينا التعليمي” 3 شحنات من المعدات الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية في بنغازي.

وخلال الشهر الماضي، افتتح المستشفى قسم العناية الفائقة المركزية يحوي 26 سريرا بعد التوسعة، إضافة إلى أجهزة تنفس صناعي مجهزة للأسرة الطبية، وأجهزة ضخ وريدي وأجهزة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض، كما يضم القسم غرفة للملاحظة للمرضى وغرفة للأطباء وعناصر التمريض مجهزة.

كما تم افتتاح مصنع لإنتاج أسطوانات الأكسجين، ينتج بمعدل (6) أسطوانات كل ثلاثة ساعات، وسيغطي احتياجات الأقسام الطبية والعناية والعمليات باحتياجاتها، ويمكن من خلاله توفير الأسطوانات للمرافق والمستشفيات المجاورة.

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