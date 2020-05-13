بن غربية: لن نتوقف عند ترهونة بل سنصل إلى الرجمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال أحد قيادات قوات الوفاق، المدعو الطاهر بن غربية، إن محاور سرت وخصوصا منطقتي الوشكة والقداحية، شهدتا تجمعات من الجنجويد السوادنيين، مؤكدا أن مدفعية قوات حكومة الوفاق استطاعت تدمير هذه التجمعات بالكامل؛ منها شاحنة ذخيرة وعربات عسكرية وبعض المرتزقة، حسب قوله .

بن غربية أشار – في مداخلة على قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية – إلى وصول تعزيزات كبيرة جداً إلى محاور القتال بسرت، متطرقا إلى قاعدة الوطية الجوية التي اعتبرها داخل كماشة ومحاصرة من قبل قوات الوفاق بالكامل، كما ذكر أن مدفعية قوات بركان الغضب التابعة للوفاق استهدفت “المليشيات” بالمنطقة السكنية، ودمرت العديد من الآليات، حسب وصفه .

وأضاف أن سلاح الجو أيضا شن عدة استهدافات؛ منها آلية تحمل ذخيرة حتى انفجرت، بالإضافة إلى استهداف أخرى تحمل سلاحا متوسطا، متوعدا “المحسوبين على عملية الكرامة” الموجودين في قاعدة الوطية بالهلاك والموت إذا لم يسلموا أنفسهم.

وتابع “بالأمس كان العدو مسيطرا على الأجواء بالكامل، وكانت المدفعية تستهدفنا بأعداد كبيرة من القذائف بمساندة المرتزقة والجنجويد وجميع الجنسيات التي تم ضخها في محاور القتال، ففي هذه الفترة كان العدو هو من يهاجم ويفرض السيطرة الجوية، لكن الآن انقلبت الموازين بالكامل وأصبحت السيطرة الجوية لحكومة الوفاق، حسب زعمه .

وواصل “قواتنا أصبحت هي التي تبادر بالهجوم، واستنزفت العدو واستهدفت جميع القوات التي أتى بها، بالإضافة إلى قطع الإمدادات، من بنزين وذخائر، عليهم من قبل سلاح الجو”، قائلا “قوات العدو يفكرون الآن في كيفية الخروج من الوطية؛ لأن قواتنا تحاصرهم وتدمرهم، ويوميا هناك قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأكد السيطرة الكاملة على منطقة الطويشة، بالإضافة إلى السيطرة شبه الكاملة لمنطقة المشروع وسيتم دخولها بالكامل بعد نزع الألغام منها، متهما “قوات الجيش الوطني بتطبيق سيناريو بنغازي ودرنة في مدينة طرابلس حالياً.

وذكر أن الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قال إنهم سيطلقون عملية تسمى طيور الأبابيل ستخرج من محوري المشروع وصلاح الدين، لكنها عملية يائسة بائسة استقطبت الخلايا النائمة والكروت المحروقة التي قصفت قواتنا من الخلف لكن لم تستمر أكثر من ساعة بفضل قوات الأمن المركزي بوسليم الذين التفوا عليهم في عملية سريعة جدا، وتم ضبطهم بالكامل، ودكت قواتنا العدو بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وكبدته خسائر فادحة”.

وأكمل “مدفعيتنا استهدفت بالأمس بعض المدفعة والمليشيات وعربات الجراد، حيث دمرت سياراتي جراد ومدفع هاوزر، وحاليا نتتبع كل مصادر النيران بالمدافع الليزرية أو سرايا الهاون أو المدفاعية العادية، والمرحلة القادمة سوف تتغير الأمور كثيرا، ولن نتوقف عند ترهونة بل سنصل إلى معقل هذا المجرم في الرجمة، حسب قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24